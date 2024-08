Lee la reseña negativa de un turista y responde de una manera inmejorable: "Malditos nativos..."

Ir de vacaciones a lugares turísticos, ya sea de costa, de montaña o simplemente zonas en las que se desee disfrutar y desconectar del día a día suelen ser, por lo general, lugares destinados a recibir visitantes, bien sea durante todo el año, o bien en determinadas épocas del año.

Pero, a diferencia de lo que mucha gente cree, esos destinos no están únicamente pensados para los turistas o visitantes esporádicos que acuden al lugar, sino que en estos pueblos o ciudades viven personas durante todo el año que, como es lógico, no tienen por qué (ni pueden hacerlo) cambiar su modo de vida porque se trate de un momento del año en el que los turistas acudan a su localidad.

Aunque parece algo bastante evidente, no todo el mundo lo tiene claro, y muestra de ello es la reseña publicada por un individuo que se quejó de ciertas prácticas cotidianas en la ciudad a la que fue.

"Durante nuestra estancia el pasado 20 de mayo, a las 11 de la mañana había un vecino cortando en el camino de arriba (pegado al canal) malas hierbas con una desbrozadora a "Escape Libre". El ruido ensordecer retumbaba por todo el nacimiento del Ebro. No había ni paz, ni tranquilidad, ni magia. No solo hay que colocar carteles informativos. Hay que 'educar' al vecindario", rezaba el texto.

Ante estas palabras, el usuario de X @JAVIERCASTRO96 ha respondido a esta reseña de una forma única, reprochando a este visitante sus palabras, y dejando clara su postura, que ha sido compartida por cientos de personas.

"¡A las once de la mañana! Malditos nativos, que no paran de molestar a los turistas ¿No podrían cesar su actividad cotidiana hasta que se acaben las vacaciones? Y ya de paso, silenciar a los animales, que no paran de mugir y cacarear", fueron las irónicas palabras del usuario ante el mensaje del visitante.