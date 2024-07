Les cobran 32 euros por dos mojitos y unas bravas en un bar: la venganza es digna de John Wick

Más de 5.000 personas han dado a 'me gusta' en pocas horas a una imagen que una usuaria de X, anteriormente Twitter, ha tomado poco después de salir de un chiringuito playero de España.

Parece algo típico del verano que los usuarios vayan compartiendo en redes sociales lo que se cobra —tanto para bien como para mal— por desayunos, comidas o cenas en lugares de todo tipo.

"En un chiringuito nos han cobrado a aless y a mi 32 euros por dos mojitos y unas bravas y les hemos robado el servilletero como venganza", ha contado adjuntando una imagen del servilletero en cuestión.

Esta publicación en la red social de Elon Musk ha recibido decenas de comentarios, la mayoría tirando de humor, mencionando lo de que le hayan cobrado 32 euros por dos mojitos.

Muchos le dicen que esperan que por lo menos estuviese bueno por ese precio y ha respondido: "Sí que lo estaban pero yo fue ver el vaso lleno de hojas de menta y lima y saber que nos iban a atracar ahí mismo".

"Por ese dinero me meto la mesa entera en la riñonera", "yo no soy de hacer esas cosas nunca pero hasta en esa situación te juro que habría hecho un sinpa", "a mi y a un colega nos cobraron 14 pavos por 2 tintos cutres de botellín de plástico y nos llevamos los vasos" y "por 32€ me llevo la mesa, las sillas, los platos, los cubiertos, los vasos y el sombrero del cocinero" son algunos de los mensajes que ha recibido.