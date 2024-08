Les dice a unos estadounidenses un precio (en euros) y su reacción es de no creer 

La usuaria de TikTok Gabriela (@gabrielacristeea) ha contado una anécdota ocurrida mientras trabajaba en una tienda del Reino Unido con dos estadounidenses y no ha podido evitar publicarlo en TikTok, por lo gracioso que le ha parecido el momento.

"Es lo más triste y lo más gracioso que me ha pasado hoy porque no sé como calificarlo: dos americanas que no sabían lo que es el euro", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 100.000 visualizaciones y más de 5.000 'me gusta' en tiempo récord.

Llegaron dos clientas de Arizona y preguntaron por los precios de varios vestidos, y cuando les respondió, se quedaron ciertamente confundidas: "¿Cómo?". "Cuando te preguntan eso piensas que le parece caro o que no te ha escuchado, pero me preguntó: "¿Cómo que en euros?"". Tal y como ha contado, podría haber pensado que su incredulidad viene debido a que al ser Reino Unido sería extraño que vendieran en euros, cosa que ha resuelto explicando que es porque la base de su tienda está en Francia.

"Pero viene la maravillosa pregunta después, qué son los euros y si era la moneda de Australia. Mi cara era un cuadro y mi compañera riéndose desde lejos, os podéis imaginar", ha explicado, aclarando que "como buena vendedora" a través del conversor de monedas de Google, les dijo el precio en dólares.

El vídeo ha generado más de 500 comentarios con opiniones de todo tipo: "Se creen que el mundo gira en torno a ellos". Lo que más impacto ha causado ha sido la pregunta sobre si era la moneda de Australia. "¿En Estados Unidos no enseñan nada de fuera?", ha preguntado el usuario @jesusfrost79.