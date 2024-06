Llaman trepa a Ramón Espinar y él no se corta lo más mínimo en su respuesta

El exdirigente de Podemos y actual colaborador de programas de televisión, Ramón Espinar, ha contestado tajantemente a un tuitero que le decía que no seguía en la formación morada por ser un "trepa" y que ahora se había colocado de "tóxico tertuliano".

Todo ha comenzado cuando Espinar ha comentado cuál era, para él, el plan de Pablo Iglesias tras su dimisión repentina y nombramiento "de sopetón" de Yolanda Díaz como su sucesora.

"El plan: quemarla rápido y transitar a un liderazgo de Irene. No pudieron porque estaba quemada y por lo feo que es heredar liderazgos entre convivientes. En eso vuelven a estar", ha explicado.

A su mensaje le han llegado réplicas como la de este tuitero: "No estás en Podemos por trepa, pero te has colocado rápido de toxico tertuliano del lado del lodo . SUMAR muere porque es un artificio de mayordomos y trepass".

Esta respuesta no ha sentado bien a Espinar, que no ha tardado en contestarle de forma contundente: "Antes callaba, pero hay que desmentir los bulos. Yo me fui de Podemos porque lo estaban destruyendo y porque me estaba asqueando aguantar la toxicidad y violencia del equipo de Iglesias y Montero. Dimití y dejé todo. Nunca me echaron y nunca fui a ningún otro partido".

Además, en otros dos tuits ha dado una explicación mayor: "La estructura de violencia y hostigamiento en redes perfectamente organizada y diseñada, con cientos de miles de euros metidos ahí, por una secretaría de comunicación goebbeliana, la determinación de Pablo de reventar cualquier gobierno municipal que no controlara, la ruptura del partido tras forzar las cosas y expulsar a compañeros y compañeras de tantos años, el asesinato político de cualquiera que hiciera sombra a Irene (tenía que heredar el liderazgo) y un ambiente policiaco. Por eso me fui. Perdiendo el sueldo, el poder y el estatus".

Finalmente, ha zanjado mandando un mensaje a los dirigentes de la formación: "Cuando ponéis a la estructura de bots y enajenados que os sirve para llenar de violencia y bulos Twitter a hablar de traidores, trepas y sabandijas, quizá debierais comprar un espejo. Y ver en él lo que habéis sido capaces de hacer por mantener la empresita familiar".