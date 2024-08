Llega a Miami, hace la primera compra, resulta estar caducada y así lo resuelven sin ticket

El creador de contenido español Nacho Barrueco (@nachobarrueco) ha viajado a Miami y lo primero que ha hecho es hacer una pequeña compra, una caja de cereales y leche, y se ha llevado una mala sorpresa cuando ha tomado la leche, ya que aparentemente estaba caducada.

"Me han dado unas ganas de vomitar que parecía que me había bebido tres hidalgos de vodka-limón, ¡qué barbaridad!", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta ahora más de 75.800 visualizaciones y 3.000 'me gusta'. Como haría cualquier persona, ha ido a cambiarlo a la tienda, y tal y como ha contado, allí suelen ser bastante amables, especialmente con este tipo de situaciones.

Ha querido matizar que el error lo ha sentido principalmente de él mismo por no comprobar antes la fecha de caducidad. Corta ha sido la conversación con el encargado de turno de la tienda y sin problema ha cambiado de botella, aunque la fecha de caducidad era muy próxima.

"Le he dicho que tiene 20 botellas que caducan el 22 de agosto (es decir, ya caducadas), aquí no te piden explicaciones, ni tickets, ni nada", ha expresado el creador de contenido, quien ha sorprendido por su gran pronunciación del inglés.