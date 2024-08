Lleva a su amigo andaluz a Italia y acaba odiando lo que hacen en las playas: a simple vista, normal

La popular (cada vez más) creadora de contenido italiana Simona (@simona_marbella en TikTok) ha contado la historia de cuando llevó a su amigo andaluz a Génova (Italia) y que acabó volviendo odiando lo que hacen en ese país con algunas playas: tiene una explicación.

"Respecto a Málaga (y España en general) hay una gran diferencia en las playas, primero que la mayoría son de rocas y, la segunda, están dividas y tienes que pagar", ha advertido en el vídeo, que ha acumulado miles de reproducciones y 'me gusta'.

Con ello se refiere a que los ayuntamientos de Italia conceden tramos de playas a empresas a cambio de un pago para que las puedan controlar, prestando un servicio en estas playas a cambio de una tarifa económica. Es algo que podría parecer normal, como el cobro de una hamaca o utilizar los baños, pero el coste llega hasta por poner un pie en la arena. No se permitirá el acceso a aquel que quiera acudir a la playa si no paga previamente.

"El precio depende de cada uno de los restaurantes y su parte del mar, que tiene diferente dueño, mi amigo me ha dicho que no el gusta poder pasear y que no haya espacio que disfrutar", ha expresado. Algo que sí le gustó de Génova fue la comida y las aguas transparentes.