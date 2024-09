Lleva dos días en España y cocina algo que es muy atípico aquí: un choque cultural en toda regla

Marisa y Diego es una pareja mexicana y española que llevan un proyecto de creación de contenido en TikTok (@marisaydiego). Ella hace unos días llegó a España desde su país y a él le ha sorprendido lo que ha ido recogiendo por la calle para cocinarlo más tarde, un 'alimento' que en España es bastante 'atípico' cocinar (y comer).

"¿Por qué de repente la mexicana ha llegado hace dos días y va así?", ha preguntado al principio del vídeo, que ha acumulado en poco tiempo miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta'.

A medida que paseaban de camino a casa, comentaban lo que podría pensar la gente que le viera con un cubo lleno de nopales, que es la fruta que se obtiene del cactus y que es muy común en México. Se utiliza, especialmente, para reducir esa sensación de hambre que interrumpe nuestra tranquilidad.

"Se me está haciendo agua la boca", ha confesado Marisa cuando ha empezado a cocinar los nopales en la sartén. "Aquí no se consume", han expresado varios usuarios españoles, aunque hay otros que sí dice haberlo hecho. "Yo lo hice viviendo en Murcia y me arrepentí, estaban demasiado fibrosos", han contestado.

Otros usuarios que sí lo han comido recomiendan que con sal y limón podrían estar incluso más ricos o, por otro lado, con chorizo. Han razonado, además, que los nopales en España, muchos no son comestibles al ser tan gruesos.