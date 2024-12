Lo que Ayuso le dice a Felipe VI al saludarle ha llamado la atención a algunos

Las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha dedicado al rey Felipe VI a su llegada, en Santander, a la Conferencia de Presidentes ha sorprendido a algunos.

El momento ha sido muy analizado porque, justo después del monarca, iba Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y toda la atención estaba puesta en el saludo entre él y Ayuso, que ha sido correcto.

Por eso, a algunos les ha llamado más la atención las campechanas palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha dedicado al rey: "¿Qué tal? ¿Cómo estamos?".

Entre las reacciones que ha generado el momento, un usuario afea que el comportamiento de Ayuso no es correcto: "Mal educada preguntando al rey qué tal estamos cuando el protocolo dice que si el rey no se dirige a ella ella no tiene que hablar".

Por lo demás, la Conferencia de Presidentes ha comenzado en el Palacio de la Magdalena de Santander pasadas las 11:05 horas de este viernes, después de que las autoridades, encabezadas por el rey Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se hayan hecho la tradicional foto de familia y posteriormente los mandatarios autonómicos hayan mantenido un breve encuentro con el monarca.

Antes de dar comienzo oficialmente a la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la mandataria anfitriona, María José Sáenz de Buruaga, han ofrecido una declaración institucional para valorar esta Cumbre de Santander.