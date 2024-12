Lo que dice Jordi Cruz de los jóvenes y la vivienda hoy en día aún resuena en muchas cabezas 

El cocinero Jordi Cruz ha estado en el podcast de Vicky Martín Berrocal y se ha abierto en canal para hablar de sus sentimientos, de cómo se encuentra ahora mismo y de lo exigente que es consigo mismo.

En cuanto al trabajo, el jurado de MasterChef ha afirmado que está desgastado y que este año le ha pasado factura a nivel emocional. Ha señalado que él no es una persona dura, que le gusta trabajar y que con su equipo hace una labor casi de coach.

"No encuentras a nadie en mi equipo que haya escuchado una voz o una palabra mala. Soy un coach. Me gusta que la gente esté feliz en mi casa y lo hagan bien porque sino no van a cocinar con cariño", ha explicado.

Y ha añadido: "Pero también soy ese entrenador que te dice, ¿quieres aprender? ¿quieres estar fuerte? ¿quieres correr rápido? Te tengo que apretar, quizá no te guste pero lo voy a hacer por ti porque te quiero. A mí me gusta ser esa persona que te aprieta, que te quiere sacar y quiere apostar por una buena actitud".

Algo que "hoy en día", según el cocinero, "no está". "Lo echo de menos", ha añadido. "Me encantaría poder decirte que estoy feliz, enseñar una cara mía súper amable y que la gente diga qué chico más majo pero no, este año me ha machacado mucho el tema de remar solo".

El cocinero ha afirmado que él no necesita tener tres estrellas Michelín: "Con un cochecito de hotdogs haría los mejores hotdogs del mundo. No necesito este follón, ni que me aplaudan. Lo hago por el equipo porque es un sueño compartido".

Después ha hablado concretamente de las quejas de los jóvenes de hoy en día, sobre todo con el tema de la vivienda. Ha comentado que todo en la vida se consigue haciendo bien las cosas "y currando".

"Ahora escucho a gente joven que dice, y es verdad eh, la cosa de los pisos está fatal. Cierto. Pero cuando yo tenía 18 años tampoco eran fáciles las cosas. Quizá era diferente pero no era fácil. Yo también pensaba joder nunca me voy a poder comprar una casita bonita ni nada, me va a costar mucho. Y tengo una buena casa, ¿por qué? porque he currado como un desgraciado".

En los comentarios en YouTube muchos han alabado la figura de Jordi Cruz y otros han hablado del tema de la vivienda los jóvenes: "¡Y dale! ¡Otra vez! Los jóvenes, si no tenemos pisos, casas o trabajos, NO ha sido por falta de esfuerzo. Esto es un discurso que se repite una y otra vez por la misma generación y no se da cuenta de cómo le afecta a la gente joven oír eso cuando el 34% padece de depresión y ansiedad, el 18% ha intentado suicidarse, y a saber cuánta gente está sin diagnosticar".

Y ha finalizado: "Respeto y admiro que él se lo haya currado, pero es de otra generación que ha vivido un contexto totalmente distinto, evitemos las comparaciones".