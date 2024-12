Lo que dice sobre el acueducto de Segovia provoca un aluvión de reacciones

El usuario de TikTok @marcoysaradetrip ha provocado un aluvión de reacciones con los 20 segundos que ha protagonizado junto al acueducto romano de Segovia.

"¿Cómo es posible que hoy en día hagamos las cosas tan mal? Tenemos aquí el acueducto de Segovia, que lleva no sé cuantísimos años y no se cae. Todas las piezas están colocadas sin cemento ni mortero y hay hasta 20.400 bloques encajados unos con otros y no se cae", insiste.

"El acueducto no se cae. Y luego hacemos construcciones ahora que se caen con un soplo. Explicadme cómo puede ser eso posible", añade.

En las más de 350 respuestas que ha generado esa publicación, una usuaria destaca: "A ver, ¡diferencia estructuras! ¿¿Cuántas casas de hace 2000 años quedan en pie y no se han caído?? El acueducto no era una casa".

Otro, en cambio, apunta en otro sentido: "¿Qué construcciones se han caído con un soplo?? Yo no sé de ninguna?".