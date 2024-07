Lo que ha encontrado en el parking de Mercadona le pone de mal humor e indigna a todo el que lo ve

El usuario Elvis Santos se ha indignado, y a la vez ha indignado a muchos, con la imagen que ha encontrado en un aparcamiento de Mercadona y que ha compartido en la red social X.

En la foto se puede ver cómo alguien ha dejado el carrito de la compra en medio de dos plazas de aparcamiento, de cualquier manera, y lejos del sitio reservado a tales objetos.

"No puedo evitar ponerme de mal humor cuando veo esto. Por lo que implica: vagueza, desconsideración, mala educación… y suele haber un perfil. Además, muy asociado a una marca automovilística", ha escrito Santos junto a la foto.

Son muchos los que al ver la estampa se han acordado del llamado 'test del carrito de Mercadona', una prueba para saber si eres mala gente. Es en ese supermercado donde mejor se puede hacer la prueba, ya que a diferencia de otras tiendas no hay que meter ninguna moneda para llevárselo y, por tanto, es más fácil dejarlo en cualquier lugar.

Esa teoría señala que "devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado", pero "tampoco es ilegal no devolverlo".

"Por lo tanto, devolver el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras, no gana nada al no devolver el carrito de compras. Debe devolverlo por la bondad de su corazón", dice esa teoría, que acaba afirmando que ese comportamiento es "lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad".