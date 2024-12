Lo que ha hecho esta francesa para integrarse en Valencia es el ejemplo a seguir

Clo, una joven francesa que se ha mudado a Valencia, ha dado toda una lección de integración con el mensaje que ha publicado en su perfil de X. La joven se ha presentado con una sincera carta escrita en valenciano con el objetivo de conocer a gente de la zona y poder mejorar su integración.

"Me llamo Clo, soy francesa y vivo en Francia. Desde el año pasado, me mudé al País Vaència y al valenciano. No hace mucho tiempo, pero el suficiente para que me guste tanto y quiera descubrir más sobre la cultura y, sobre todo, comunicarme con la gente en valenciano", comienza diciendo en el texto.

Clo explica que el motivo por el que ha publicado esta presentación, escrita en las notas del móvil, es para darse a conocer porque le gustaría practicar más el idioma y "conocer a más personas que hablan esta bonita lengua".

"La verdad se que creo que el valenciano/catalán es un tesoro y la esencia de muchas cosas", llega a decir la joven tuitera.

Ella, qeu se describe como una persona que "normalmente es muy tímida, introvertida y reservada", pero añade que está abierta y dispuesta a aportar en todo lo que pueda a cada persona.

Finalmente, insiste en que le gustaría conectar con gente: "No dudéis en hablar conmigo de cualquier tema que surja de manera espontánea, para aconsejarme sobre mi aprendizaje o hasta debatir sobre temas actuales con respecto". "Creo que esto es la parte bonita de las redes", sentencia.

Rápidamente son muchas las personas que se han puesto en contacto con ella y que se han ofrecido para decirle que están disponibles para hablar, conocerse y mejorar su integración cultural y lingüística.