Lo que ha hecho Juan Carlos Rivero en el primer gol de España provoca cientos de reacciones rápido

Juan Carlos Rivero, periodista de TVE, ha vuelto a provocar una avalancha de reacciones por cómo ha contado el primer gol de España ante Albania.

El narrador ha confundido al autor del tanto, Ferrán Torres, con Jesús Navas. De tal forma que ha contado la jugada como si fuese obra del jugador del Sevilla.

Luego se ha dado cuenta de su error y ha tratado de enmendarlo, pero ha vuelto a confundirse al pronunciar el apellido de Ferrán Torres, al que ha llamado Ferrán Martínez.

"Lo de JC Rivero tiene que ser bait. Pasar de Navas a Ferrán Martínez solo está al alcance de los genios del troleo", ha asegurado un usuario.

"Rivero ha llamado Navas a Ferrán toda la jugada, y cuando ha decidido decir su nombre, le ha cambiado el apellido a Martínez 💀💀. Terrorífico, no soy fan de darle caña a los comentaristas por un error, pero lo de este hombre es una cascada de errores, da un poco de cosilla", ha asegurado otro.

En una reciente entrevista en El Mundo, Rivero respondió a las críticas: "¿Cómo no me van a pillar si estoy hablando durante dos horas sin parar y a toda velocidad? ¿Cómo no me voy a equivocar alguna vez? Es imposible no errar nunca".

"Normalmente te das cuenta y rectificas al segundo, pero ya te han pillado y ya han conseguido su objetivo. Es extraño tener la sensación de que están tan pendientes de ti, pero, oye, si les doy trabajo y les entretengo... Ya te digo, acepto por supuesto que me equivoco y pido disculpas por los errores, pero no son tantos como la gente dice. En un partido puedo llegar a decir 500 nombres y me equivoco en siete, ¿los otros 493 no interesan?", añadió.