Lo que le ha pasado con su plaza de garaje enfurecería al más pacifista: la nota final, de traca

Las plazas de garaje son sagradas, sobre todo porque cuestan un dinero. Un usuario de Forocoches ha compartido lo que ha pasado con su plaza de garaje y da hasta para película.

"Usan mi plaza para aparcar un deportivo, lo cubren con una lona y se piran", reza el enunciado del hilo en la conocida plataforma. En la imagen que ha adjuntado se puede ver cómo en su plaza hay un BMW con una lona gris con la marca.

"Lo peor es que está mi bicicleta también y el susodicho ha tenido que verla por cojones. Cuando ponía la lona se ha tenido que topar con ella. Me huele a que no es una equivocación, sino mucha cara. He estado tres días fuera pasando el finde y cuando llego me encuentro esto", ha contado.

Ha añadido que no se ha encontrado ni una nota, ni un teléfono de contacto ni nada por el estilo. Por otro lado están los trabajadores del garaje: uno de ellos ha empezado hace dos días "y no sabe ni qué hacer aparte de darme otra plaza provisional. Dice que no llame al grúa".

Según han ido sucediendo cosas, ha ido actualizando la información. Otro operario le ha dicho que su coche está bien donde está y que cuando aparezca la persona que ha ocupado su plaza se lo dirán: "Le he puesto mala cara y le he dicho que qué pasa si no aparece en 3 días. Me asegura que mañana aparece, y que la lona la ha puesto por los rayones pero que seguro que lo usa a diario".

También ha apostillado sobre el tema bicicleta: "Me ha empezado a oler mal cuando le he comentado lo de la bici y que es imposible poner la lona y equivocarse sin verla y ha pasado del tema".

El operario ha dejado una nota en el capó donde le dicen que está ocupando una plaza que no es suya y él ha afirmado que si mañana si no está solucionado llama a la policía: "Me ha dicho que no llame que mañana está solucionado".

Al final fue todo un error de una señora que se equivocó de plaza y que está justo al lado de la suya, algo que no le cuadra. Para su sorpresa, la mujer ha vuelto a dejar el coche en una plaza que según él no le corresponde: "Estoy casi casi seguro que el dueño de esa plaza no va a estar muy contento, porque le he visto varias veces y no es una señora mayor, es un tío alto que lleva un monovolumen".

Finalmente ha encontrado que a modo de "soborno" la señora le ha dejado una nota en la bicicleta con 5 euros a modo de disculpa y de agradecimiento por la "paciencia" que ha mostrado tener.