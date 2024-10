Lo que le ha pasado a una turista rumana con un Airbnb de Málaga se convierte en noticia en ese país

El periódico rumano Adevărul, uno de los más importantes de ese país, ha recogido lo que le ha ocurrido a una ciudadana de allí que había reservado un apartamento por Airbnb en Málaga.

"Cuidado con las reservas a través de Airbnb: una rumana se quedó sin alojamiento y sin la mitad del dinero pagado porque se quejó al propietario de que la playa no estaba a 800 metros del alojamiento, como le informaron", explica el rotativo.

Según se dice en el artículo, la mujer, llamada Adriana Hang, compartió su historia en un grupo de viajes, donde pedía consejo: "Buenas noches, estamos pasando por una situación difícil en Airbnb y me gustaría saber si hay otras personas que han tenido problemas similares porque llevamos una semana desesperados".

Hace una semana hizo una reserva en Airbnb. Pagó según las condiciones, la mitad del importe, y después de eso recibió, en teoría, la dirección exacta de la propiedad alquilada.

"Antes de hacer la reserva hablé con el anfitrión, que era una agencia, para que nos dijera la distancia a la playa. Según ellos eran 800 metros. Después de realizar el pago se generó la dirección exacta y vi que la distancia hasta la playa era de tres kilómetros", explica Adriana.

Y la cosa fue a peor: "Expresé mi descontento con el anfitrión por escrito y después mi reserva fue cancelada automáticamente, y el anfitrión y la aplicación me dicen que cancelé la reserva". Por lo tanto, la mujer está ahora sin reserva y sin dinero.

"De 2.334 euros me dicen que nos devolverán 900 euros. ¡¡¡No cancelé la reserva!!! Llevo una semana desesperada, he estado llamando a ambas partes y me dicen a la cara que esas son las condiciones de cancelación y que cancelé en la app", se queja.