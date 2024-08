Lo que unos pasajeros han dejado de 'regalo' en el avión es ya el colmo de los colmos

Los viajes en avión son a veces un verdadero infierno por el poco civismo de quienes viajan en ellos: hay que aguantar más veces de las idóneas gente que pone los pies en los reposabrazos del pasajero de delante, música, gritos y guarrerías varias.

En ese último grupo se engloba lo que ha visto la usuaria de X @NatyNatyFerro, que ha provocado el pasmo y la indignación generalizada en esa red social.

"Me niego a creer que haya gente a la que esto le parezca normal", ha escrito junto a una imagen en la que se ve en el suelo del avión, entre los asientos, un pañal usado y arrojado ahí de cualquier forma.

"A ver, yo como pasajera no suelo dejar nada de basura porque a mí me educaron así, pero no pido tanto. Solo un mínimo de civilización. La 💩 va en el 🚽 , no en el suelo alrededor de la gente", ha explicado la usuaria en otro mensaje.

En los comentarios hay quien relata guarradas similares o incluso peores: "Hace unos días, en la terraza de una cafetería, hora de desayunos, pareja con dos niños, cambiaron el pañal de uno de ellos allí mismo, de pie, junto a la mesa….. el olor y la visión de la plasta del crío…….. en fin, sin comentarios".