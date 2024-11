Lo que piden para alquilar un piso en Tenerife deja estupefactos a todos: "Tristemente no es broma"

El acceso al mercado del alquiler es cada vez más complicado, con precios y requisitos que son difíciles de cumplir para muchos ciudadanos, especialmente si son jóvenes. Pero el caso que está recorriendo las redes sociales en las últimas horas va todavía un poco más allá.

Lo ha publicado el usuario de X @ChemaBlancoL junto al mensaje: "Alquilar vivienda en Tenerife, así están las cosas". Y adjunta el mensaje que un propietario le envió a una persona que quería alquilar su vivienda y en el que le detalla todas las condiciones para poder acceder a ella.

"Necesitaríamos que nos indique actualmente en qué parte está residiendo, los motivos por los que se quiere cambiar de apartamento, el valor actual del alquiler que está pagando, indicar si dispone de mascota, qué tipo y peso, las personas que residirían en el mismo indicando la edad de cada uno, dónde trabajar y la profesión que realiza cada miembro que obtiene ingresos", empieza diciendo.

Pero hay más: "Indicar los ingresos de cada miembro, antigüedad, si es autónoma o por cuenta ajena, indicar estado civil e hijos a cargo si los hay y cualquier información adicional que pueda aportar respecto de solvencia económica (disponer de algún vehículo, por ejemplo) y de recomendación por parte de sus anteriores arrendadores, tener posibilidad de ofrecer algún familiar avalista...", prosigue.

No es todo, ni mucho menos: "También necesitamos que nos indique país de nacimiento, país de nacionalidad actual, tiempo que lleva residiendo en Tenerife y si dispone de NIE en caso de ser extranjero indicando desde qué fecha obtuvo el NIE. Posteriormente pediríamos para el caso de trabajadores por cuenta ajena, las últimas tres nóminas, vida laboral y declaración de la renta de 2023 de cada miembro que obtiene ingresos".

"En caso de ser autónomo algún miembro se necesitara además las declaraciones del último trimestre, es decir modelos 303 y 130. Para formalizar contrato se pide un mes por adelantado de alquiler, un mes de fianza y dos meses de depósito por garantía adicional", se añade.

En las múltiples reacciones que ha generado el mensaje, un usuario se pregunta si es cierto. Y el autor del tuit ha respondido contundente: "Tristemente no es una broma, más bien al contrario. Hay muchos casos similares e incluso más restrictivos (hay quienes alquilan únicamente a funcionarios o personas con muchos ingresos etc etc)".