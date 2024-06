Lo que venden en los McDonalds de Filipinas es para verlo y no creerlo

La creadora de contenido @lorenapanes00 ha enseñado cómo es un McDonalds de Filipinas y ha flipado por los productos que ha habido disponibles, unos que en España hasta hora no se han visto.

"Estoy flipando, venden pasta y filetes de carne, y esto obviamente lo voy a probar, además de todo lo que no esté en España", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta ya con más de tres millones de visualizaciones y más de 200.000 'me gusta'.

Al menú ha añadido unos espaguetis y un bol de arroz con carne, además de patatas con queso. De postre, "ojo a esto", ha elegido helado con Coca-Cola. El precio ha sido lo que más ha sorprendido a los usuarios: "Todo me ha costado 473 pesos, que son unos ocho euros".

Lo primero que ha probado ha sido el helado con el refresco, además de chocolate: "Es raro, pero no está malo, de verdad que no, me ha gustado, pero me parece un desperdicio del helado, parece un McFlurry".

El segundo plato que ha catado ha sido el "stick" con salsa de champiñones: "Básicamente es una hamburguesa de un euro con carne y champiñones, me sigue pareciendo un desperdicio, no está malo, pero no se disfruta igual la hamburguesa".

"Ojo a los espaguetis, esto me parece lo más raro, encima ves las y todos están comiendo esto o el bol de arroz", ha expresado, aclarando que no vendría a un sitio como ese a comer espaguetis.