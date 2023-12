Logra el tuit del día con su maravillosa reacción a la comentada imagen de la estatua de Shakira

La cantante Shakira ya tiene una estatua en su ciudad natal de Barranquilla (Colombia) como homenaje a su carrera artística y a su legado para esa ciudad que ha conseguido llevar a todo el mundo.

El monumento, hecho en bronce por el artista local Yino Márquez y de 6,5 metros de altura, fue develado este martes en el Gran Malecón. La estatua muestra a la cantante moviendo sus caderas en uno de sus tradicionales bailes en los que lleva los brazos entrelazados por encima de la cabeza.

Además, como curiosidad, luce una falda que se convierte en olas y que fueron elaboradas en aluminio que luego fue cubierto con un esmalte barniz para evitar que la intemperie lo destruya.

La postura de Shakira en la estatua ha hecho que los comentarios en redes sociales no hayan cesado desde que se desvelara. Uno de los más compartidos ha sido el del tuitero @Dxmonika_.

"Dentro de 5000 años los arqueólogos desenterrarán esto y creerán que Shakira era nuestra diosa y le hacíamos ofrendas", ha escrito en una publicación que lleva ya más de 21.000 me gusta.

La artista, que no pudo estar presente en el acto, se sintió agradecida por este reconocimiento: "Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad".