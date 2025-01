Lolita da la campanada con su respuesta a Ágatha Ruiz de la Prada por lo que ha dicho de los gitanos

La cantante Lolita Flores ha dado la respuesta más contundente a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada por unas polémicas palabras que ésta ha pronunciado sobre los gitanos.

Durante una entrevista en Telecinco, Ruiz de la Prada ha señalado: "Es que vivo como una gitana, porque no tengo ni cocina, ni luces, ni lavabo, ni sofá. Estoy viviendo en mi casa antigua".

En una publicación en Instagram que se está compartiendo de forma masiva, Lolita ha señalado: "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo gitanos o payos".

"La verdad, te consideraba una mujer íntegra veo que no @agatharuizdlprada. Qué decepción. Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como @emmagarciaweb lo deje pasar ni un programa como @fiestatelecinco no diga nada y deje ese comentario pasar por alto".

"En fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida, buenas noches. Comentarios racistas no. A estas alturas no, deberíais disculparos", ha añadido la cantante.

También Pitingo ha respondido, y de qué forma, a la diseñadora: "Ya quisieras vivir como muchas gitanas y gitanos Ágatha Ruiz de la Prada y tener la vergüenza que tenemos, los valores y el respeto que tú no tienes".

"Mi madre tías, abuela, primas , sobrinas… y la gran mayoría de las gitanas y gitanos que vivimos dignamente, con luz, agua, baños, etc… y pobre del que no tenga, que vergüenza de comentario y lo peor que nadie del programa la haya llamado la atención", señala.

Pitingo denuncia que ha sido "un comentario muy desafortunado y racista": "Qué pena que en estos tiempos hablen así sin conocernos y lo peor que nuestros hijos e hijas lo tengan que escuchar".