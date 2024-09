Los guionistas, de uñas con Najwa Nimri por estas palabras: "Y nos quejábamos de Hovik" 

La actriz Najwa Nimri ha dado que hablar dos veces en muy poco tiempo: una por no saber quién era Rodolfo Sancho y lo que había ocurrido con la sentencia de su hijo en Tailandia y otra por hablar así de los guiones.

En el vídeo que se ha viralizado en X (antes Twitter) compartido por la cuenta @bloguionistas, dedicada a compartir contenido dedicado sobre guionistas, la actriz dice que ella es buena dialogando aunque no siempre le dejan.

"He tenido broncas monumentales pero de que te pongo cosas en el móvil que me han llegado a decir amenazas fuertes", ha proseguido contando la intérprete de Respira, la nueva ficción de Netflix.

"En este caso concretamente tal cual venía el guion. Los guiones estaban escritos todos y bien, que es una cosa como que es un milagro. Tenía coherencia de principio a fin", ha finalizado.

En los comentarios, un usuario pregunta a la cuenta especializada en guion si "es tan buena actriz" como para hacer cambios y esta ha sido la respuesta: "Ni ella ni nadie. Los cambios en el guión no se exigen, se sugieren y se argumentan. Y quien los exige lo hace no porque sea mejor o peor actor, sino porque tiene el suficiente poder como para permitirse ser mala profesional y pésima compañera".

En cuanto al tema Hovik, el actor, en plena promoción de Reina Roja comentó: "En un guion hay un papel, no hay un personaje. Tú me das a mí un guion para arrancar y lo primero que hago es quitar todas las acotaciones porque me condiciona".