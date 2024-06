Los médicos no dan crédito con los consejos para tomar el sol que ha dado Marcos Llorente

Polémica en Instagram después de que el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente publicara varias imágenes de él durante sus vacaciones en Hawai y contara lo que está haciendo cada día.

Según ha escrito el futbolista, se despierta a las 5:20 de la mañana para esperar el amanecer y mantener así los ritmos circadianos. A las 6:40 se va a jugar al golf hasta las 9:30, cuando para a desayunar.

Después se va a la playa a tomar el sol hasta las 14:00. Ahí es cuando ha especificado que lo hace sin crema protectora ni gafas de sol, que ha sido fundamentalmente el foco de la polémica.

Por la tarde, hace deporte y sale a correr hasta que a las 18:00 va a cenar y a disfrutar siendo este "el momento para agradecer y valorar la vida". "En resumen, todo el día al aire libre", ha añadido.

Entonces, varias personas le han comentado que si sigue exponiéndose así al sol tantas horas y sin protección podría dañarse la piel, algo que él ha negado. "Te invito a que vayas a un hospital oncológico y preguntar por el cáncer de piel, iluminado", le ha contestado un usuario. "No necesito ir para saber que el sol no es el culpable. Gracias. Tiempo al tiempo", ha contestado él.

Otro usuario hasta le ha recordado que más de 1.000 personas fallecen al año por melanoma y le ha comentado que deje los consejos médicos para los profesionales de la salud. "Yo si puedo, tú no porque lo haces todo mal. Por eso digo que el problema no es el sol, somos nosotros. No culpéis al sol ☀️", ha replicado Llorente, que a otro usuario hasta le ha dicho que si cree que el cáncer de piel surge por el sol es "el rey de los ignorantes".

La polémica ha sido tal, que hasta Javier Padilla, secretario de estado de Sanidad, ha compartido la imagen con mucha ironía: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive".

Desde la American Cancer Society se afirma que "la exposición a los rayos ultravioleta es el factor de riesgo principal para la mayoría de los melanomas siendo la luz solar la fuente principal de la radiación ultravioleta".

Se especifica que aunque los rayos UV representan sólo una pequeña porción de los rayos del sol, "son los principales causantes de daño solar en la piel porque dañan el ADN (genes) dentro de las células de la piel".

"Los cánceres de piel pueden comenzar cuando este daño afecta el ADN de los genes que controlan el crecimiento de las células de la piel", describe esta asociación.