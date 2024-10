Luis Piedrahita, colaborador de 'El Hormiguero', verbaliza lo que piensan desde dentro de 'La Revuelta'

Desde los inicios del mes de septiembre los españoles amanecen cada día con numerosas noticias sobre la audiencia de dos programas de televisión: La Revuelta de David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos.

Quién gana en cuota, quién en espectadores, quién en franja de coincidencia, que si uno empieza antes, que si el otro acaba después, que si uno no tiene publicidad... de repente estos dos programas han polarizado a la sociedad y no hay día en que no se comente algo de su rivalidad.

Uno de los últimos en hablar de ello ha sido Luis Piedrahita, cómico y colaborador de El Hormiguero, que ha contado en Semana cómo está viendo Pablo Motos a su rival en Televisión Española.

"El programa está haciendo los mejores datos de su historia y es maravilloso. Mágicamente, ha aparecido otro programa que está haciendo una audiencia increíble", dice el humorista.

Y añade: "Y es fantástico porque El Hormiguero no ha perdido ni un solo espectador y ha aparecido un producto que gusta muchísimo a un montón de gente, pero con una peculiaridad: no creo que nadie de La Revuelta piense que se esté perdiendo nada de nuestro programa y viceversa. No, están los dos productos que gustan y muchísima gente ha empezado a ver la tele gracias a ellos".

Sobre la lucha diaria de audiencias, el humorista señala: "Es como si estuvieras viendo todos los días el resultado del Madrid - Barça, pero el Madrid de fútbol y el Barcelona de voleibol. Entonces dices, pero bueno, es que están jugando a deportes distintos. Porque claro, El Hormiguero está en una televisión privada, generalista, con publicidad, mientras que el otro está en una televisión que es un servicio público, donde no hay publicidad, donde no se puede comparar los resultados de audiencia porque juegan con distintas armas. Pero bueno, está muy divertido".

Por último cuenta que Pablo Motos ha hecho un repaso de los programas que llevan hasta la fecha y, según sus propias palabras, "son los mejores en la historia de El Hormiguero. No lo podemos hacer mejor y no puedo decirle nada al equipo para que mejore".

"Estamos haciendo los mejores programas, estamos teniendo la mejor audiencia, independientemente de lo que pase fuera. Nosotros no lo podemos hacer mejor", afirma Piedrahita que le ha dicho Pablo Motos.