Luis Zahera da una respuesta inconmensurable a un señor que le recomendó que no se posicionase

El actor Luis Zahera ha dado una notable respuesta a un hombre que hace tiempo le dijo que él nunca debía posicionarse porque, así, conseguiría gustar a todo el mundo.

El actor lleva meses protagonizando un anuncio de Greenpeace en el que se posiciona en contra de los planes de Altri para instalar una fábrica de celulosa en Galicia. Ahora, en una entrevista en La Noche en 24 Horas, ha señalado: "Recuerdo un acomodador en Galicia que me decía: 'Zahera, tú no te posiciones porque les tienes que gustar a unos y a otros".

"Pero sinceramente creo que... no sé. A mi edad, ahora, creo que hay que posicionarse mínimamente. No tener miedo. Por eso este pequeño gesto con ellos, con lo que yo entiendo que debería ser el modelo económico de Galicia", ha señalado.

"Sinceramente, no sé deciros cuál sería el ideal, pero no creo que sea éste. Y creo que es un momento... que noto el cariño de la gente, que noto que no me pasa factura e intento posicionarme mínimamente desde la educación, el respeto y la humildad", ha subrayado.

En el vídeo de Greenpeace, Zahera dice: "Mi tierra, Galicia, está en peligro. La multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme fábrica de celulosa río arriba, en Palas de Rei. Un proyecto brutal que quieren levantar en el corazón de Galicia, en el entorno de una zona especial de conservación de la Red Natura 2000 junto al camino de Santiago".