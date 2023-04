El macabro tuit de Sánchez Dragó sobre la muerte que no deja de retuitearse: "Humor fúnebre"

El escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó fallecía este lunes a los 86 años de un infarto en su casa de Castilfrío de la Sierra (Soria). Minutos antes de su fallecimiento, el propio intelectual subía una foto a su cuenta oficial de Twitter en la que se veía a su gato Nano sobre sus hombros. "El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo". Eran las 09.46h. de la mañana. Apenas diez minutos después, a las 09.57h., los servicios de Emergencia del 112 de Castilla y León recibieron un aviso y hasta el lugar se desplazaron una ambulancia y un helicóptero. No pudieron hacer nada por su vida.

En 2023 el escritor fue reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras. De antifranquista y comunista en sus comienzos, pasó a apoyar al Partido Popular de Aznar y a Vox, de Santiago Abascal, sobre el que escribió "Santiago Abascal, la España vertebrada" (2019). En su vida personal cabe destacar que Sánchez Dragó se casó cuatro veces y tuvo cuatro hijos, uno de ellos al cumplir los 75.

A lo largo del lunes, muchas personas se han lamentado por su muerte pero otras también han sacado a relucir los pasajes más oscuros y escandalosos de su vida. Además del tuit previo a su fallecimiento, también se han hecho virales otros que el escritor publicó hablando sobre la muerte. Especial relevancia ha acogido el que escribió el pasado 11 de febrero, justo dos meses antes de su muerte. "Un poco de humor fúnebre... Vargas Llosa, el Rey Emérito y yo tenemos la misma edad. Veo a los dos en la tele y me pregunto cuál de los tres morirá antes", escribía.

Por entonces, sus fans se preocupaban por los pensamientos tan negativos del escritor. "No me digas eso que me caes DPM desde que era niño. Por Dios", le decía uno. Sánchez Dragó le contestaba: "Yo he jugado toda mi vida con la muerte, que es lo más importante de la vida. Y lo más enigmático. La máxima aventura".

Filólogo de formación, Sánchez Dragó fue uno de los intelectuales más conocidos y polémicos del panorama cultural español. Recibió el Premio Nacional de Ensayo (1979) y Premio Planeta (1992) y practicó todos los géneros literarios a través de sus más de cuarenta obras.