Marc Giró se corona con su respuesta al papa por decir que en los seminarios hay "mucho mariconeo"

El presentador Marc Giró ha dado una sonada respuesta al papa Francisco después de que éste asegurase que hay "demasiado mariconeo en ciertos seminarios" y reclamase frenar la entrada de homosexuales.

"Si lo llego a saber.... si lo llego a saber... Ay dios mío. También te digo: si lo de los seminarios le parece mariconeo, lo de este programa ¿qué le parecerá? Porque este señor, como se dé una vuelta por aquí, flipa", empieza diciendo Giró en una publicación que ha superado rápidamente los 14.000 'me gusta' en un día.

"¿Y el Orgullo? ¿Qué debe de parecer al papa el orgullo? ¿Y Federico García Lorca? ¿Y Judith Butler?", se pregunta el presentador.

Además, plantea otra cosa: "O sea, que los maricones no se pueden hacer curas, le sumas la negativa furibunda de El Vaticano a que las mujeres se ordenen... Van a tener que ir a buscar sacerdotes al infierno. Y no te extrañe que acaben repartiendo hostias Putin, Trump y Netanyahu".

"De todas maneras, se me ocurren varias preguntas. Por ejemplo: ¿cómo sabrán si los candidatos a cura son gays o no son gays? A ver, ¿qué examen les van a hacer? ¿Esto de ser curas no iba del celibato y no de la orientación sexual? ¿Qué pasa si descubres que eres gay en tercero de carrera de cura? ¿La norma sirve también para bisexuales, fluidos, las personas binarias etc?", pregunta Giró.

Y continúa en la misma línea: "Si a un seminarista heterosexual le da por escuchar en Spotify a Raffaella Carrà, ¿eso se considera mariconeo? ¿Cómo se mide lo del mariconeo? ¿Va a peso? ¿En qué momento debes parar para que no sea mucho mariconeo? Mariconeo a secas, o mariconeo sostenible".

"Porque claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mariconeo? ¿Y tú me lo preguntas? ?¿Mariconeo eres tú? Ay qué pena de que El Vaticano esté en contra del mariconeo porque nos vamos a perder de verdad momentos de gran espiritualidad", zanja.