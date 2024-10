María Patiño define así a Ana Rosa Quintana y cuenta lo que le hizo de joven: descoloca 

La presentadora María Patiño ha hablado en términos contundentes sobre Ana Rosa Quintana y ha contado lo que le hizo de joven, cuando estaba empezando en el mundo de la televisión.

En una entrevista en El Mundo, a Patiño le preguntan si cree que Quintana "influyó, como se dijo, en el final de Sálvame". La presentadora no da una respuesta directa, sino que afirma que Ana Rosa fue su "mamá televisiva".

"Y, siendo yo muy joven, me cuidó cuando viví una etapa personal difícil. Eso nunca lo olvidaré. Me subió a su coche y me llevó una persona que ella conocía para que me ayudase", relata.

En ese momento, el periodista quiere saber: "¿Un psicólogo?". Y ella responde: "No, una señora que hacía reiki".

Patiño recuerda que a ella le "soltaron como un toro en un plató": "Venía de mi barrio de Reina Mercedes, cogí el AVE y me metieron con Ana Rosa Quintana. Todo eso me quedaba como muy grande y ella me ayudó mucho".

"Ahora, en parte, me joroba que se haya llevado tantos palos como la diana visible de Mediaset cuando probablemente la decisión final con 'Sálvame' no la tomó ella, lo que pasa es que a un directivo no le pone cara la señora que ve la tele", señala.

"Está claro que Ana Rosa tiene poder ahí dentro, pero se supone que hay un consejero delegado que manda. Se supone", deja caer.