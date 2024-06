Mariam Hernández habla de maternidad, revela cuál ha sido la mejor decisión de su vida y hay revuelo

Unas declaraciones de la actriz Mariam Hernández sobre la maternidad han dado que hablar en X, anteriormente Twitter. La intérprete de 4 Estrellas ha estado en el podcast La vida secreta de las madres, de Andrea Ros y Paola Roig, y ha hablado de cómo es ser madre soltera dejando unas palabras que han armado revuelo en redes.

"Para mí la mejor decisión de mi vida y así como para empezar te diría que jamás tendría un hijo con padre a día de hoy", ha afirmado contundente. "En realidad es un win win como que no tienes que negociar con nadie las movidas", dice una de las presentadoras.

"Todo tiene pros y contras y esto lo sabemos. Sabemos lo que es la maternidad, sabemos lo cansado que es, lo agotador y un apoyo, una ayuda, tener un 50% económico por ejemplo, pues a veces se echa de menos pero la libertad que yo tengo con mi hija en todos los sentidos", ha apostillado.

¿En qué sentidos? En alimentación, educación, en forma de ver la vida... "en mil cosas". Algo que no cambia por nada: "Me dicen mucho qué valiente has sido y digo me parece mucho más valiente lo tuyo".

Sobre los viajes que hace con su hija ha comentado que "muchas veces en redes se ven las cosas y dices te has ido dos meses a Indonesia con tu hija, que lo he hecho" ha dicho antes de añadir que ha "llorado mucho también".

Por último ha explicado que hay una parte de reivindicar su vida de antes y dejar claro que aunque sea madre puede hacerlo: "Todas tenemos nuestra vida de antes de ser madre y queremos como aunar y seguir teniendo esa parte que te identifica como mujer también".