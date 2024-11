Maruja Torres supera los 1.000 'me gusta' en escasas horas con esta frase sobre Iker Jiménez

Iker Jiménez se ha visto señalado en las últimas horas en redes sociales por los comentarios vertidos en Horizonte el pasado domingo en su programa especial sobre la DANA de Valencia.

El periodista se ha visto envuelto también en una polémica con Rubén Gisbert, uno de sus colaboradores, que ha sido pillado llenándose de barro antes de una conexión para su programa, que por otro lado ha sido lo más visto del domingo con 1,4 millones de espectadores.

"No entiendo lo que ha pasado. Tenéis mi palabra de que yo jamás en la vida he obligado a nadie a mancharse y dramatizar. No entiendo el sentido de lo que ha hecho. Acabo de hablar con él estupefacto. ¿Para qué lo haces?", ha dicho Jiménez en un vídeo sobre la actitud de Gisbert, que saltó a la fama en YouTube por no saberse la ley electoral.

"Estoy profundamente disgustado y, de verdad, no alcanzo a entender por qué cuando mi equipo sabe que jamás damos indicaciones porque no hay guion. Nosotros no sabíamos esto. No le dijimos nada ni a él ni al cámara. Es muy triste que, cuando estamos dejándonos la vida, esta gilipollez manche el trabajo y me genere hasta mal cuerpo", ha dicho en el mismo vídeo.

Tras todas estas polémicas, la periodista Maruja Torres ha dejado un rotundo mensaje sobre Jiménez y Carmen Porter, copresentadora tanto de Horizonte como de Cuarto Milenio.

"Cómo me gustaría que lo de la abducción funcionara con el señor Íker y la señora Carmen y sus seguidores", ha escrito Torres, un mensaje con más de 1.000 'me gusta' en pocas horas.