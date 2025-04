Una española cuenta cuánto cuesta realmente estudiar en el 'college' en Estados Unidos

La creadora de contenido Marta Rodríguez (@martarodrigzg), una chica murciana que vive en Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuánto cuesta realmente estudiar en 'college' en Estados Unidos.

"¿Quieres saber cuánto cuesta estudiar en el college en Estados Unidos? Pues yo te lo voy a contar hoy. Estoy aquí pagando la matrícula de este cuatrimestre, porque van por cuatrimestres", ha comenzado diciendo la española.

"He hecho como tres meses el primer cuatrimestre y al otro tres meses, y así sucesivamente. Son cuatro cuatrimestres al año. Bueno, se llaman quarters, no sé si son cuatrimestres o no, porque son trimestres en realidad", ha relatado la tiktoker.

"Bueno, tú me entiendes. El caso es que nosotros, como internacionales, tenemos que pagar muchísimo más de lo que realmente cuesta, No sé por qué. Y esto, ¿cómo lo he descubierto yo?", ha explicado la murciana.

"Porque el otro día estaba pagando y en mi cuenta no me habían puesto como que yo era internacional, entonces me salía el precio normal. Salía a pagar 1.800, Pero luego, cuando fui a pagar así, físicamente, me dijeron, ay, es que se nos ha olvidado poner que tú eres internacional tal", ha comentado la creadora de contenido.

"Este no es el precio que tienes que pagar, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, vale, dímelo que tengo que pagar, será un poquito más, un poquito más, un poquito más de 1.800 subió. A 3.800, O sea, 2.000 dólares más que una persona que vive aquí", ha asegurado Rodríguez.

"¿Causa? No lo sé, no lo sabemos. Pero bueno, 3.800 vale el college. Ahora, ponte a pagar libros. He tenido que pagar, tengo tres asignaturas, he tenido que pagar 200 dólares por un libro", ha criticado la española.

"Luego de la otra asignatura, tengo tres libros y he tenido que pagar como 30 por uno. 40 por otro y 150 por el otro. Y la última asignatura. Me lo he conseguido descargar online. Creo que pague 15 y es un ebook", ha afirmado la tiktoker.

"Si hacemos la suma, todo esto daría un total de 4.235 dólares por tres meses. Y te estoy hablando solo del college, sin casa, sin comida, sin coche, sin absolutamente nada", ha destacado la creadora de contenido.

"Encima si quieres aparcar, tienes que pagar 30 dólares al cuatrimestre para poder ir al parking. Yo, por suerte, voy por las tardes y a las partidas. A las 4 no se paga, así que yo el parking no lo pago", ha apuntado la murciana.

"Y pues es que te sablan. Así que te digo yo que yo no repito, que yo me saco mis asignaturas y que yo no pago más, Porque si encima tienes que pagar doble matrícula, prepárate", ha concluido la española.