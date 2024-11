Más de 12.5000 comentarios tras estos consejos de su padre antes de una cita: el debate está servido

La creadora de contenido Andrea (@poppinea) ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que sale contándole a su padre que va a tener una cita con un chico, y los consejos que le da su progenitor hacen estallar las redes.

Al inicio del vídeo, la influencer le comenta a su padre que va a quedar con un chico para cenar e ir a los bolos y que quiere pagar ella cita. "Los cojones 33", contesta el padre, sin un ápice de duda.

Tras esta espontánea reacción, el padre le da unos consejos a su niña: "La caballerosidad tiene que seguir, no por eso una mujer es menos, todo lo contrario, es más. Porque se le cuida, se le mima, se le llena de atenciones... Es más. Que pague él. Toda la cita".

"¿Pero no puedo pagar yo los bolos? ¿Por qué los va a pagar él? A ver, la cena lo entiendo porque la cena es mucho más caro, pero unos bolos que son 20 euros...", ha continuado preguntándole la creadora de contenido, para ver la reacción de su padre.

"Da igual, pero si no es el dinero, es el detalle. Es el detalle de cuidar, de mimar...", ha respondido el padre, quien ha añadido, en tono burlesco: "Ay es que claro, es que ahora la igualdad..".

"Gilipolleces. Es cuidarte, mimarte, que te sientas súper atendida, súper querida... Eso es lo que yo quiero para mi hija. ¿sabes? Un tío que la cuide, que la mime", ha proseguido el hombre.

"Es que al final estamos perdiendo eso, porque se está perdiendo, y a mí me parece una cosa súper bonita. Colocarle la silla, abrirle la puerta.... todas esas cosas a mí me parecen superchulas", ha relatado el padre.

"Pues sí. Tú es que eres un amante a la antigua. Bueno, pues a ver si tenemos suerte papá y encuentro un amante a la antigua. Yo quiero un hombre que sea la mitad de hombre que tú", ha concluido la influencer.

Unos comentarios que son, cuanto menos, controvertidos, y que han hecho que el vídeo incendie la red social, alcanzando los 3,5 millones de visualizaciones, los 554.200 me gustas y los más de 12.500 comentarios.

"Es machista cuando el detalle se vuelve una obligación"; "¿Y el chico no tiene que sentirse mimado, querido, atendido? Más vale que no encuentres un amante a la antigua, solo con que encuentres un buen hombre es suficiente. Quién paga, es lo de menos"; "Bueno, pues un hombre machista más, como casi todos. Yo me alegro que no sea mi padre", han comentado algunos usuarios, indignados.

Sin embargo, también ha habido otros que le han dado su apoyo: "Chicas, aquí tenéis a un hombre de verdad, un hombre real. Este es un rey. Ya no quedan muchos como el y es una pena"; "La caballerosidad se perdió al mismo tiempo que la feminidad en las mujeres".