Su jefe le manda un whatsapp a las 6:30 de la mañana, responde y encima se lleva esta contestación

La cuenta Soy Camarero, encargada de compartir contenido relacionado con la hostelería en Twitter, Facebook e Instagram ha publicado una conversación entre un hostelero y un empleado que está indignando a mucha gente en redes.

El jefe le manda al trabajador un mensaje por WhatsApp pasadas las 6:30 de la mañana para decirle el turno que tiene. "Sorri por avisar tan tarde. Yo estoy de baja y lo tuve que hacer el sábado el horario".

A eso de las 7:30, el empleado le responde: "¿Entonces hoy voy? Porque como te dije ayer hoy no puedo por la tarde". Una réplica que indigna a la persona que manda el horario: "Haz lo que quieras ya me tienes harto. No quiero más problemas".

"Más problemas de qué", pregunta sorprendido el trabajador. "Te he respetado todos los días que me has pedido", le dice. A lo que el empleado vuelve a responder: "Pero si me avisas a las 6:30 de la mañana no sé qué quieres que haga".

"Seguir durmiendo", sentencia. La conversación, como siempre en Twitter, ha generado un importante debate con varias conclusiones, la principal: no hay que leer mensajes de trabajo a según qué horas.

"Disponibilidad absoluta 24/7 y totalmente a capricho", lamenta un tuitero. "Hay que aprender cuándo no hay que coger el tlf ni leer los whats del trabajo. Es la única forma", dice otro. "Derecho a la desconexión", afirma también otro tuitero.