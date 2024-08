Miguel Ángel Muñoz lanza este mensaje sobre Ana Peleteiro tras su sexto puesto

El actor Miguel Ángel Muñoz ha enviado un mensaje contundente tras el sexto puesto de la atleta Ana Peleteiro en triple salto en los Juegos Olímpicos de París, algo que algunos han catalogado de fracaso tras el bronce que logró en Tokio.

"¡Eres una campeona! ¡El Diploma Olímpico no lo regalan! Gracias por tu valentía y entrega", ha escrito el actor como respuesta a un texto que la deportista ha publicado en Instagram tras sus resultados.

"Os mentiría si os dijera que estoy contenta con el resultado de ayer, porque no es cierto", admitía Peleteiro, que añadía: "Pero también os mentiría si no os dijera lo orgullosa que estoy del camino que he recorrido en los últimos 19 meses".

"Ha sido muy duro llegar hasta aquí por eso mismo tengo que estar orgullosa de mí, de mi equipo y de todos los que habéis creído en este sueño", decía antes de lamentarse de que "el deporte a veces es así" "Pero yo creo que todo pasa por algo, y estoy segura que saldré más fuerte y guerrera que nunca".

A ese texto respondieron numerosos rostros conocidos para darle ánimos. Por ejemplo, la actriz Inma Cuesta ha dicho: "Toda mi ADMIRACIÓN 👑". Y Beatriz Luengo: "Un abrazo querida Ana. Eres maravillosa💕".