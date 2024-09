Muchos andaluces comentan lo que han dicho (y hecho) dos catalanas de la tortilla de camarones

Dos jóvenes catalanas han dado que hablar en TikTok después de compartir un vídeo en el que prueban tapas típicas de Andalucía, concretamente de Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Por lo general, los comentarios del vídeo van en dos direcciones: lo que hacen con la tortilla de camarones y, en menor medida, que se expresen en catalán, su lengua natal.

Según van probando comidas le van dando notas y lo primero que prueban es la tortilla de camarones. Ahí muchos han comentado que se come con la mano y no con cuchillo y tenedor. "Crujiente. Un 8. Muy buena. Hay mini gambas, ¿no?", dice una de ellas. "Un 9", le pone la otra joven, que dice que lleva "poco huevo".

"Las tortillitas con la mano por favor. Me meo con lo de poco huevo", señala una usuaria. Otro dice que "no se llama tortilla.....son tortitas de camarones", algo en lo que no se ponen de acuerdo otros andaluces, que afirman que sí se dice "tortilla".

Otra hace de nuevo hincapié en lo de las manos, siempre con sentido del humor: "Por favor ya me han matado comiéndose la tortilla de camarones con cuchillo y tenedor... con la mano chiquillasss".

Como se puede ver en las imágenes, las dos usuarias han probado numerosos platos y a la mayoría les han puesto muy buena nota tanto por su sabor como por su precio.