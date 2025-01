Muestra lo que las azafatas hacen siempre con el cepillo de dientes en los hoteles y muchos ya no duermen tranquilos

Un azafata de avión argentina, conocida en TikTok como @barbiebac.ok, ha desazonado a una multitud de usuarios al enseñar algo que, según dice, todas las personas de su profesión hacen en los hoteles, lugares que conocen bien.

"¿Por qué las azafatas hacen esto en el hotel?", pregunta en un vídeo en el que se ve cómo agarra su cepillo de dientes del típico vaso del lavabo y lo mete en la caja de seguridad, dentro del armario de la habitación.

Dicho eso, se ve cómo abre la puerta y se va. Aunque la azafata no ha dicho nada más, son muchos los que han deducido a qué se refiere.

Por ejemplo, una usuaria ha señalado: "Porque los cepillos a veces los meten en el agua del inodoro". Y la creadora del vídeo ha respondido, dando a entender que se refería justo a eso: "Sabes mucho".

Otra persona asegura que es cierto que los trabajadores de los aviones hacen eso: "Yo soy azafata y todos los de Iberia y Air Europa lo hacen".

El asunto, en cualquier caso, ha indignado a trabajadores de hoteles. Por ejemplo, una usuaria señala: "A mí me parece un insulto que como limpiadora des a entender que hacemos eso, no es real no sé de dónde lo ha inventado".

"Llevo años trabajando en hoteles y te aseguro que el personal sólo tiene tiempo para limpiar y pasar a la siguiente habitación porque se tiene que cumplir un horario", dice otra persona.

Otra usuaria, en cambio, señala: "Como camarera de piso esto ofende, no todas somos iguales.... pero puedo llegar a entender, he visto cosas aún más raras".