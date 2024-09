Muestra el cartel que ha puesto en la puerta el informático de su barrio: para muchos, de 10

Los informáticos tienen a menudo que enfrentarse a una situación un tanto incómoda: un cliente aparece por la tienda para plantearles una simple "duda" o una "consulta" por la que, obviamente, no piensan pagar.

Ahora, una tienda de informática ha tomado medidas y ha puesto un cartel en su tienda que está trayendo cola en las redes sociales.

Lo ha subido a X la usuaria @Demasiaupalbodi junto al mensaje: "Enorme el chino de mi barrio". Y en el letrero se puede leer: "Se informa de que no trabajamos gratis".

"Para cualquier consulta sobre funcionamiento de dispositivos, instalación de aplicaciones etc. se cobrará un mínimo de 20 euros. Tiene que entender que esto es un negocio para ganar dinero. El conocimiento se paga", dice.

"Si no está conforme, entre en Google y consulte ahí todas sus dudas. La educación es la base de toda civilización pero de 'muchas gracias' y 'me puedes hacer un favor' no se come", prosigue.

El letrero ha generado una opinión mayoritaria: es brusco, pero entendible. "Grandioso, sobre todo por la manía (por no decir cara dura) que suele tener la gente cuando va a una tienda para cualquier cosa. Sin ofender a nadie, que contesto dudas cuando las sé de manera altruista, la gente luego te reclama hasta el último céntimo de esfuerzo", dice una usuaria.

"Recuerdo cuando me cansé de instalarle aplicaciones en la tablet a una vecina pesada que solo pedía favores. Todo cambió cuando le dije: 'Esto me cuesta una hora. Si quieres, mientras tanto, puedes hacerme alguna tarea doméstica, que es a lo que te dedicas'. NO VOLVIÓ", añade otro.