Un camarero alucina por cómo le ha tenido que servir la cerveza a un cliente: lo de la parte de arriba impacta verlo

Los clientes de bares y restaurantes tienen en ocasiones unas peticiones que dejan prácticamente sin habla a los camareros por su originalidad o por su suma rareza.

A veces, los hosteleros incluso acaban aprendiendo algo. En las últimas horas, en la red social X está generando numerosos comentarios la petición que una persona le hizo al conocido usuario @soycamarerero.

"Me acaban de pedir una cerveza con nata y caramelo, yo no lo he visto en mi vida, según el cliente es un postre alemán! todos los compis nos hemos quedado en shock", dice el camarero junto a una foto de la copa que impacta ver.

En la imagen se puede ver una caña normal pero rematada, sobre la espuma, con nata y caramelo. "¿Lo habéis probado alguna vez? ¿Lo probaríais?", pregunta.

En los comentarios, un usuario ha tratado de poner luz al asunto. "No es estrictamente un postre alemán, pero sí, existe", explica.

"Se llama 'bier mit schane' y consiste en añadir una capa de crema montada (con o sin caramelo o sirope) a las cervezas muy amargas para obtener un contraste de sabores. Es relativamente típico en Alemania, Austria...", señala.

Otros, sin embargo, no pueden creerse que algo así lo hagan los alemanes: "Yo he estado en Alemania, en cinco ciudades distintas, he bebido cervezas... raritas. Mi padre trabajó muchos años en los hoteles para los alemanes, eso no es alemán, eso lo ve un alemán con su cerveza y te pega".

"Yo en Alemania no he visto nada de eso y mira que son rarunos 🤣 aunque lo que si me piden relativamente a menudo es cerveza con Coca-Cola", dice otro.

