Najwa Nimri deja bien claro lo que piensa de cosas como que ETA está ahora más viva que nunca

La actriz Najwa Nimri ha contado su experiencia viviendo en Euskadi en los 80 justo en un momento en que el asunto está de actualidad después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijese que "ETA está más viva que nunca".

En una entrevista en TV3, la actriz recuerda su juventud en el País Vasco en los años 70 y 80. "Por tanto, el momento de máxima violencia de ETA", le hacen ver. "Sí, claro, a saco", dice ella antes de que le pregunten cómo recuerda aquello.

"Pues que me hace mucha gracia ahora cuando la gente dice...", deja en el aire antes de admitir: "Tampoco puedo meterme mucho en el tema, pero todos los fines de semana corrías".

"Y de fondo: 'ETA, mátalos; ETA mátalos'. Ese era el día a día. No es que te marque, es que eso era una realidad", dice. Y le recuerdan que aquella juventud no es igual que esta. "Bueno, no teníamos móviles. No íbamos rodándolo".

"A mí me marcó más cuando descubrí que alguna de las compañeras, años más tarde, las habían cogido y el padre y tal estaban metidos. Entonces fue un momento en que igual te daba por hacer surf... Eras muy pequeño, muy maleable", subraya.

"Si así es la vida para todo el mundo. Lo que pasa que en ese momento ETA estaba a tope, sí. Y yo iba a ikastola, yo soy bilingüe", rememora antes de recordar que su padre, jordano, no entendía por qué muchos de los que defendían a ETA llevaban pañuelos palestinos.

"Mi padre árabe y, cómo enfocaban todo lo político, se echaba unas risas. Entonces yo decía: ¿Yo de dónde soy? Pues de nada. A la playa", asegura.