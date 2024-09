No le nombra, pero este tuit de Alfonso Reyes es un mensaje muy directo a Pedro Sánchez

Alfonso Reyes, exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española, ha reaccionado en las últimas horas a la polémica que se ha producido con la campaña del Gobierno de España para potenciar el transporte público.

El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, estuvo en boca de todos la pasada semana al mandar un mensaje a aquellos que tienen lamborghinis. "Más transporte público y menos Lamborghini", aseguró en su acto de apertura del curso político.

Una frase que enfadó a algunos de los youtubers más conocidos de España, como Vegeta777, que no dudó en contestar. "No me suelo meter en estas cosas… por eso solo diré… wow y adjuntaré una imagen", aseguró.

Pero la frase tenía que ver con el lema de la campaña que el Gobierno ha anunciado este jueves. "Yo sé que eres inteligente. En transporte público se mueve mi gente. Te libras de atascos y sale barato. 600 euros te ahorras al año. Más transporte público y menos Lamborghinis", señalan en el vídeo que ha hecho público el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El último que ha reaccionado a ella ha sido Alfonso Reyes, que, sin necesidad de nombrar a Pedro Sánchez, no ha dudado en mandarle unas palabras muy directas al presidente del Gobierno.

"Quien se compra un Lamborghini paga y pagará un pastón en impuestos (para sanidad y educación, of course) y redistribuyendo su riqueza. Por eso cuantos más 'lambos', como diría el inefable, mejor", ha asegurado.