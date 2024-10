No puede pagarle el pan del mes a un repartidor y este deja una reflexión de obligatoria escucha

Zigor Hernández estuvo hasta en seis centros de menores. "Cometí errores en el pasado. Las personas cambian", describe en su perfil de TikTok (@zigoreitor1). Fue allí donde reflexionó, y mucho, sobre su vida.

"Ahí dentro fue cuando empecé realmente a valorar lo que afuera tenía, no era capaz de reconocer que hubiera tenido allí todo lo que hubiera querido, pero no fui capaz de gestionarlo", ha explicado en un vídeo.

Ahora, años más tardes de un pasado más que complicado, trabaja repartiendo el pan de una panadería y, tras lo que le ha pasado con una señora que no podía pagar, ha hecho una reflexión: "Qué poco cuesta ser buena persona".

"El otro día me dijo que le perdone, que sus hijos no le han pagado, pero le dije que no se preocupara", ha empezado a relatar, acumulando casi 16.000 'me gusta' en apenas unos días. "Tenía dos opciones: dejar de servir pan porque no me había pagado el pan del mes o le sigo sirviendo, pues es lo que he hecho (lo segundo)".

Ha dicho entender la situación a la perfección. "Muchas veces nos cuesta entender que cada persona es un mundo y la situación personal que tiene puede ser peor que la tuya: hay que analizar el contexto", ha confesado. Ha hecho una comparativa, además, de dos situaciones diferentes: el cliente del que sabes que le va bien, pero que no puede pagar por algún atraso.

Por otro lado, el que entiende su situación, su necesidad. "Estamos hablando de que es pan, ni que le estuviera dejando dinero. Por miedo a pensar que igual no nos van a pagar, somos muy egoístas. Y lo digo de forma general".