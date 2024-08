Pablo Carbonell recuerda qué pasó el día que Carolina Marín le hizo llorar y emociona a media España

El actor y humorista Pablo Carbonell ha emocionado a miles de personas tras recordar un momento que vivió hace tiempo con la jugadora de bádminton Carolina Marín.

Carbonell ha publicado un sentido escrito en Instagram después de que la deportista tuviera que retirarse por lesión de los Juegos Olímpicos cuando disputaba las semifinales y tenía ya en su mano el pase a la final.

"Hace muchos años vi una foto tuya jugando con el nombre de Carbonell en la camiseta, cosas mías, y me hizo gracia", empieza diciendo el humorista.

"Luego me enteré que eras de Huelva, mi segunda cuna, y ya me arrebató las ganas de conocerte. Los onubenses tenéis algo que enamora, así que cuando me puse a colaborar en guion en los premios Forqué me empeñé en que dieras un premio y contases en el escenario que era eso del bádminton", prosigue.

"Y lo hiciste tan bien que lloré. Lloré porque había sido mi apuesta y habías triunfado, el público te aplaudió y hoy, hoy has vuelto a hacerlo, el público te ha ovacionado y me has vuelto a hacer llorar, has vuelto a hacerlo tan bien que es imposible mejorarlo", subraya Carbonell.

"No te llevas el oro, te llevas nuestro amor. No has subido al podio, estás en el universo. Gracias, gracias, gracias", concluye.

Poco después de que Carolina Marín volviese a España se confirmó que sufre una nueva rotura del ligamento cruzado anterior.

"Tras las primeras pruebas realizadas en París, completadas en el día de hoy en Madrid, se ha confirmado que Carolina Marín sufre una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, de la que fue operada a comienzos de 2019. A su vez, el diagnóstico ha confirmado también la rotura del menisco interno y externo", informó su equipo de un comunicado.

"Próximamente se hará una valoración para determinar el tratamiento y concretar la fecha de la operación", añadía.