Pablo Motos se cuela en el programa de Broncano: junto a Sánchez y de la forma más inesperada posible

David Broncano ha dado el pistoletazo de salida a La Revuelta, su nuevo programa en TVE, y lo ha hecho básicamente con la misma fórmula que en La Resistencia, con el que ya triunfó en Movistar.

Yendo de frente, el presentador ha querido dejar claro algunos temas que han sido noticia este verano. Lo primero de todo, que no le ha puesto ahí Pedro Sánchez, que no cobra 14 millones de euros y que el presupuesto del programa no sale de otras partidas como el ELA o la Guardia Civil.

Justo en ese momento ha pedido la palabra Grison, que ha afirmado que él pensaba que sí iban a tirar por el tema político. Para demostrarlo se ha quitado la camiseta y ha mostrado dos tatuajes, uno con la cara de Pedro Sánchez y otro con la cara de Pablo Motos.

Sin invitado y con una bandera de España gigante de fondo —que no ha querido romper al inicio del programa— ha ido desgranando junto a Jorge Ponce lo que se espera de este nuevo espacio televisivo.

Mascotas, una especie de censor de TVE que va a ir valorando lo que se emite, Sergio Bezos sigue como animador del público y desaparece la tirolina por la que llegaban los invitados y llega una máquina de teletransporte.