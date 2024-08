Paga "una miseria" por este alojamiento en Marrakech y muchos alucinan

El divertido creador de contenido Pablo Pérez (@pabsperez) ha publicado un vídeo enseñando el alojamiento en el que se hospeda junto a sus amigos en Marrakech, por el que dice haber pagado una "miseria" y la gente ha alucinado por cómo es por dentro.

"Me decían que aquí la vida era barata, pero no me esperaba esto", ha advertido en el vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y 63.000 'me gusta. Además, ha añadido que el principal consejo que le dieron antes de viajar a Marrueco ha sido que, para el alojamiento, la mejor opción eran los "riads, unos pequeños hoteles en los que puedes coger habitaciones".

"O eso pensábamos, pero nos han dado el riad entero y literalmente hemos pagado una miseria", ha expresado justo después. "Hay como 27 baños en esta casa, pasillito de entrada, una cocina que incluye una chica que nos hará el desayuno, un lucernario, un salón...", ha revelado, enseñando que hay una planta más con las habitaciones, baño incluido.

La "suite" de Pablo es lo que más ha dejado alucinado a los usuarios, que incluye una terraza privada, además del baño, también privado. "Estamos dos noches por 20 euros: es una fantasía", ha rematado. Hay cientos de comentarios de todo tipo: "Sale más barato estar ahí todo un mes que en un piso en Madrid". Verlo para creerlo.