Paloma del Río hace una aplaudidísima reflexión respecto a los fumadores: "Es muy desagradable"

La experiodista deportiva de TVE Paloma del Río ha hecho una reflexión en su cuenta de X, la antigua Twitter, respecto a las personas fumadoras que está siendo muy aplaudida en las últimas horas.

"No sé si los fumadores son conscientes del olor a tabaco que desprenden en sí mismos, en su ropa... Y no digamos en su aliento. 🤦🤦🤦🤦 Es muy desagradable", ha asegurado la comunicadora, una de las voces propias de la gimnasia rítmica y de la historia televisiva de los Juegos Olímpicos en España.

El tuit de Del Río ha sido uno de los más vistos desde que lo publicó este jueves con casi 800.000 reproducciones. Además, ha recibido más de 12.000 me gusta y ha sido compartido más de un millar de veces.

Su tuit ha recibido muchas respuestas, como la del usuario Sergio Palomar, que le ha dado la razón: "Esos sábados por la noche de hace años, que salías por ahí y por la mañana cuando cogías la ropa para echarla a lavar te entraban los siete males con todo el olor que cogía en los bares. No creo que haya nadie que lo eche de menos".

Otra tuitera también ha apoyado sus palabras al recordar que creció en una casa donde sus padres "fumaban como carreteros" y le cogió "una intolerancia brutal". "Ellos no son conscientes de la peste que echan", ha añadido.

"No lo son te lo dice un exfumador que ahora no me puedo ni acercar a alguien que esta fumando por el pestazo.... pero cuando era yo el que fumaba no lo notaba y los que se quejaban pensaba que eran unos amargados...", ha reconocido Alfonso, un exfumador.

Un cuarto usuario ha contado que su madre fuma dos paquetes al día y cuando vuelve a casa después de visitarla tiene que colgar ropa para airearse y ducharse al momento. "Casi ni la beso de la peste que hace", ha rematado.