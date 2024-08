Paran a Maldini en un control de alcoholemia y el comentario que suelta el agente es de diploma olímpico

El periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini' ha contado desde su perfil en la red social X lo que le ha pasado este viernes, después de que la policía le parara en un control de alcoholemia.

"Me acaban de hacer un control de alcoholemia. Con la calma del que no ha bebido una gota de alcohol soplo con todas mis fuerzas", ha explicado en el mensaje publicado.

Pero, pese a que Maldini no había bebido nada de alcohol, el periodista esperó a que alguno de los agentes le comunicara el resultado final y se llevó una sorpresa bastante curiosa.

"El amable agente revisa, me mira, me guiña el ojo y me dice 'empate a cero, puedes seguir", ha relatado el comunicador deportivo en la red social X.

Aprovechando la historia, Maldini no ha dudado en dejar un importante mensaje sobre los controles de alcoholemia en la carretera. "Tenía que contarlo. Cuantos más controles, mejor", ha señalado, en un tuit que suma más de 18.000 me gusta en pocas horas.