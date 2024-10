Paran a una mujer en medio de la calle y revela su fórmula para la felicidad y la juventud

El Jonkas (@jonkassss), un reportero del canal vasco EITB, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok de un fragmento de entrevista a una mujer de casi 80 años, quien ha contado su fórmula para la felicidad.

"¿Sabes euskera?", le ha preguntado el reportero a la señora en vasco mientras la para en medio de la calle, a lo que ella ha contestado en castellano: "Ya me gustaría, pero no". En ese momento, el entrevistador cambia de idioma para lanzarle la pregunta: "¿Tienes pareja".

"Pues tampoco. Pero eso felizmente, eh", ha respondido la mujer, quien ha contado que muchas personas le dicen que está muy guapa y le preguntan que cómo se conserva así de bien con casi 80 años.

"80 años voy a hacer el año que viene. Me preguntan: ¿Y tú qué haces? Dame la fórmula, ¿qué haces? Y yo les digo: no tener un hombre en casa. Esa es la fórmula", ha revelado la señora entre risas.

"Tú puedes estar con hombres. Vas, vienes, subes y bajas. Pero tenerlo en casa no por dios. ¡No, no, no!", ha proseguido relatando la entrevistada, una singular respuesta que ha hecho estallar las risas en varias redes sociales.

Así, el vídeo ha conseguido ya más de 368.000 reproducciones y 47.000 me gustas en TikTok; pero no sólo eso, sino que también ha llegado a la red social X, donde la tuitera Esthy (@kalimotxooa) lo ha compartido llegando a más de 601.000 visitas y poniendo como título: "Se necesita esa fórmula de manera urgente".

"Enorme esta señora"; "Es muy diosa"; "Imposible que esa señora tenga 80 años. ¡Si parece de 40!"; "Definitivamente me quedo sola, quiero verme así a los 80", han comentado algunos usuarios.

"La fuente de la juventud: llevar una vida sin pasarte liberando cantidades ingentes del cortisol los 365 días del año"; "La voz de la experiencia"; "Mi abuela está igual y solo es de beber cerveza", han apuntado otros.