Paula Vázquez se moja sobre el fichaje de Broncano por RTVE y habla de Pablo Motos

La presentadora de televisión Paula Vázquez ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha opinado sobre el fichaje de David Broncano y La Resistencia por RTVE y la competencia que puede hacerle a El Hormiguero y a Pablo Motos.

Vázquez, que ha conducido el reality repostero Bake Off, ha destacado que "ha costado cabezas" y ha lamentado la destitución del ya exdirector de contenidos de RTVE, José Pablo. "Yo le admiro y me llevé un shock, la verdad. También es cierto es que he visto estos movimientos muchas veces y en muchas cadenas. Pero, ¡caramba menudo órdago! A mí me parece un acierto contratarle", ha confesado, en referencia a Broncano.

Preguntada por si se puede competir con Pablo Motos, ha opinado que "hasta ahora parece que no", aunque ha destacado que "los presupuestos que maneja Motos los manejan pocos programas".

Entonces, le han recordado que desde el Gobierno había interés en fichar a Broncano para contrarrestar a Motos por sus opiniones sobre el Ejecutivo. "Sí. Lo cual querría decir que todos los demás están a favor de la derecha. Él sería el único que podría ir en contra de algo que asociamos con la derecha, ¿no?".

La conversación ha proseguido con Vázquez teniendo que opinar sobre Wyoming y El Intermedio. La presentadora ha afirmado que "laSexta es un sándwich maravilloso" porque sus dueños son el Ibex y eso de "izquierda no es".

"Por más que exista El Intermedio y que tenga tintes de izquierda. No existe una televisión de izquierdas. Hay pocos medios de comunicación de izquierdas en España", ha zanjado, añadiendo que no hay cadenas de izquierdas por mucho que puedan aparentarlo desde fuera.

Finalmente, ha reflexionado sobre si de verdad es necesario politizar el entretenimiento: "Ahora lo que me parece crudo es que haya entretenimiento claramente politizado. Ya está la parte de la información para poder ir al público que tú quieres a contarle tus cosas. ¿Hay que meterse también en el entretenimiento?".