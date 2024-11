Paula Vázquez narra lo que le pasó en 'La isla de los famosos' con uno de ellos que fue con novia

Paula Vázquez ha estado en el programa de Raúl Massana y ha contado lo que le pasó cuando era presentadora de La isla de los famosos, lo que era Supervivientes cuando se emitía en Antena 3.

La presentadora ha explicado que tuvo "un rollete" con una persona que, oh vaya, era uno de los concursantes famosos. En ese momento ella tenía pareja en el equipo: "Mi pareja me dice en ese momento le tienes que hacer una sorpresa porque ha ganado la inmunidad".

Esa sorpresa era un anillo para su novia, con la que llevaba cuatro años, y que iba a ir de visita al programa como premio: "Digo ah cuatro años, decía lo mío hace dos meses. Mientras tanto el que me veía por la cámara era mi pareja y no quería contarle nada".

"Lo que no veía la gente es que decía 'tengo una sorpresa para ti'. Sí, ¿te suena? Que no note el cámara que estoy poniendo cara de 'me cago en tu puta madre'", ha explicado ante la risa de los presentes.

Finalmente, su novia entró a verlo y Paula Vázquez ha cerrado su anécdota con una frase que ha provocado aún más risas: "Vamos a hacernos las ETS todos juntos".