Paz Vega da una respuesta inédita a si es más machista o más racista y provoca un intenso debate

La actriz Paz Vega ha dado una respuesta inédita a la clásica pregunta de David Broncano en La Revuelta de si el invitado en cuestión se considera más machista o más racista.

Vega ha empezado diciendo que ha estado mirando las respuestas que suelen darle y "es curioso como todos prefieren admitir que son un poquito más machistas que racistas".

"Y eso es peligroso porque, al final, tú estás admitiendo algo que es... ser un poquito machista es admitir que el hombre está un poquito por encima de la mujer. Y eso hay que eliminarlo. Admitir eso es admitir algo que es inadmisible", ha avisado la actriz.

"Es posible que haya gente que haya dicho, pero la gente que lo dice aquí no está diciendo: yo soy super machista, yo soy super racista. Es como que dentro de ti, todo el mundo tiene un rasgo un poco más machista y racista. Sé por dónde vas pero...", ha justificado Broncano.

"Pero admitirlo y normalizarlo creo que no está bien", ha insistido Paz Vega, ante lo que el presentador ha preguntado: "¿Qué hacemos ahora con esto? ¿Se cancela la pregunta?".

"Bueno, yo ahí lo dejo. Yo creo que se puede hablar de otras cosas. Pero esto es una propuesta. Yo aquí ni pincho ni corto", ha dejado caer la actriz.

Ante eso, Broncano ha ironizado: "Yo ya me he comprometido con el presidente a preguntar esto todos los días. Me lo pidió el lunes, porque como nos vemos todos los días".

"Decirlo aquí, en máxima audiencia, puede generar una cierta normalidad, que ser un poquito machista no pasa nada. Y admitir que es un poco racista también está mal", ha reiterado la actriz.