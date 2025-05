La escena que ve con un perro dentro de un restaurante hace que algunos se replanteen muchas cosas

Cada vez son más los restaurantes que se declaran "pet friendly", es decir, que permiten que los clientes entren en los locales con perros y otras mascotas. Eso es aplaudido por muchos pero también hay una multitud a quien le genera dudas.

El debate se ha intensificado mucho en las últimas horas, después de que el usuario de Threads raul_guendi haya compartido en esa red social una escena que ha presenciado en un restaurante.

"El otro día estábamos comiendo en un restaurante, al lado había una pareja con un perro dentro del local, el animal se cagó ahí en medio, y os podéis imaginar la peste que inundó el lugar", relata.

La cosa, según subraya, fue a mayores porque "una señora al lado dejó de comer y le dijo al camarero que no iba a pagar la comida ya que no podía terminársela por las nauseas del olor".

"¿Qué opináis? A mí me parece correcto", anticipa, dando lugar a un encendido debate sobre la pertinencia de dejar entrar a los perros a los restaurantes.

Por ejemplo, una persona defiende: "En tal caso, cuando yo esté en una terraza y alguien se ponga a fumar, tampoco pago mi consumición porque con el olor nauseabundo no puedo terminarla de consumir".

Otra no cree que la escena haya ocurrido realmente: "Me cuesta muchísimo creerte. Ningún perro (a menos que sea cachorro o esté enfermo y en ese caso dudo mucho que los dueños lo lleven a un restaurante) se caga en un sitio cerrado (casa, bar, tienda, etc.). Esto es mentira".

Otros directamente se oponen: "Soy camarera. Y estoy harta del palurdo de turno que quiere venir a un restaurante con un perro. No puedes dejar a tu perro 2 horas en casa? Se muere? Le entra depresión? No lo entiendo. Y cuando vais a trabajar 8 horas, también os lo lleváis?".